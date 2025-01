Співзасновник "Галі Балуваної" відкрив Gabar у Лос-Анджелесі під брендом MultiBar

У Лос-Анджелесі відкрився перший заклад MultiBar, відомий в Україні як Gabar, власником якого є Володимир Матвійчук, співзасновник “Галі Балуваної”.

Інформацію про відкриття закладу оприлюднили на Facebook-сторінці Gabar.

Зазначається, що новий заклад MultiBar знаходиться за адресою 5466 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036, USA.

Рекламний слоган MultiBar — "eat here and now", що означає "їж тут і зараз".

В свою чергу, в акаунті MULTI COOK franchise також поділилися новиною про відкриття закладу.

Українські страви, такі як вареники, пельмені, чебуреки та інші, тепер доступні в Лос-Анджелесі, зазначається в повідомлені.

Що відомо про заклад

Gabar — це мережа ресторанів швидкого харчування, яка пропонує смачні та швидкі страви для всієї родини.

Gabar є гастро-мультибаром, який розпочав свою історію в Луцьку, де була заснована мережа напівфабрикатів "Галя Балувана".

Мережа активно розвивається і вже представлена в 23 країнах світу під брендом "Multi Cook".

Меню ресторану включає комплексні другі страви з гарніром, фірмовим соусом та м’ясом, рибою або овочами, а також закуски, салати та супи.

Нагадаємо, мережа гастробарів Gabar, заснована співзасновником мережі “Галя Балувана” та власником бренду Multi Cook Володимиром Матвійчуком, планує розширити свою присутність в Україні до 2000 закладів.