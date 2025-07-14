За народження дитини одноразово платитимуть 50 тисяч грн: деталі

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Він передбачає збільшення виплат для матерів та впровадження програми "єЯсла".

Як пише Delo.ua, про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн. Також суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч грн на місяць.

Крім того, один із батьків чи опікун щомісяця отримуватиме допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Її розмір окремо визначить Кабмін.

"Після того як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка", – уточнив очільник уряду.

Також в Україні зберігається "Пакунок малюка" в двох варіантах: як натуральна допомога або грошова компенсація в понад 7,5 тис. гривень.

Зауважимо, це тільки законопроєкт, який мають внести у Верховну Раду на розгляд і ухвалення.

Демографічна криза в Україні

Народжуваність в Україні стабільно падає щонайменше останні 10 років. Показник падіння з 2015 до 2021 року коливався у межах 3 -11%. Ця тенденція суттєво погіршилася від початку повномасштабної війни — у 2022 зареєстрували на 24,6% менше новонароджених, ніж у 2021-му. Однак ця цифра не враховує даних із Криму та тимчасово окупованих територій. Вже у 2023 році був зафіксований ще більший спад народжуваності — на 33%.

У другому півріччі 2024 року в Україні було зафіксовано 89 тисяч народжень дітей, що на 5,2% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. В свою чергу, померло в Україні за цей час та 244,1 тисячі людей, що на 2,5% більше, ніж у липні-грудні попереднього року.

За весь 2024 рік в Україні народилося 176,7 тисячі осіб (падіння на 5,7% до 2023-го), а померло 495,1 тисячі (лише на 1 тисячу менше). Таким чином, природне скорочення зросло на 3,1% і склало 318,4 тисячі людей.

Також примітно, що у 2024 році відношення смертності до народжуваності досягло найгіршого показника за всю історію незалежної України - 2,8 (в першому півріччі - 2,86, в другому - 2,74).

Загалом за три воєнних роки в Україні кількість народжень склала лише 570,1 тисячі, а кількість смертей - 1,53 мільйона, тобто населення лише природнім чином впало принаймні на 963 тисячі осіб.