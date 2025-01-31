Наскільки прискорилося вимирання України в 2024 році: в Мін'юсті оприлюднили дані

У другому півріччі 2024 року в Україні було зафіксовано 89 тисяч народжень дітей, що на 5,2% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. В свою чергу, померло в Україні за цей час та 244,1 тисячі людей, що на 2,5% більше, ніж у липні-грудні попереднього року.

Відповідно, природнє скорочення чисельності населення за півроку прискорилося на 7,5% і становило 155,1 тисячі людей. Про це свідчать статистичні дані від органів державної реєстрації актів цивільного стану, що публікуються Міністерством юстиції.

За весь 2024 рік в Україні народилося 176,7 тисячі осіб (падіння на 5,7% до 2023-го), а померло 495,1 тисячі (лише на 1 тисячу менше). Таким чином, природнє скорочення зросло на 3,1% і склало 318,4 тисячі людей.

Число зареєстрованих народжень у другому півріччі найбільш радикально скоротилася у Донецькій області - на 40% до 475 дітей. Ця кількість в 11 разів менше, ніж в останньому півріччі перед російським повномасштабним вторгненням (липні-грудні 2021 року) та, до прикладу, у 21,6 рази менше, ніж за аналогічний період 2016 року. Зареєстрована смертність у цьому регіоні у липні-грудні впала на 20%, що пов'язано із втратою Україною контролю над частиною його територій.

У Херсонській області народжуваність у другому півріччі впала на 14,5%, а серед неприфронтових областей лідирують Сумська (падіння на 12,2%) та Черкаська (на 10%). В свою чергу, смертність найбільше зросла у Київській області (на 8,9%), Києві (на 6,9%), Полтавській та Хмельницькій областях (на 6%).

За весь 2024 рік найгіршу динаміку народжуваності продемонстрували Донецка (-18,7%), Сумська (-12%) та Черкаська (-11,5%) області, а динаміку смертності - Київська область (+6%), Київ (+2,8%) та Хмельницька область (+2,5%).

Натомість лідерами за прискоренням вимирання за 2024 рік виявилися Волинська (від'ємний приріст населення зріс на 16,5%), Закарпатська (на 13,6%), Київська (на 13,3%) та Рівненська (на 10,7%) області.

Також примітно, що у 2024 році відношення смертності до народжуваності досягло найгіршого показника за всю історію незалежної України - 2,8 (в першому півріччі - 2,86, в другому - 2,74).

Загалом за три воєнних роки в Україні кількість народжень склала лише 570,1 тисячі, а кількість смертей - 1,53 мільйона, тобто населення лише природнім чином впало принаймні на 963 тисячі осіб.

Зазначимо, що в Україні з лютого 2022 року не публікуються офіційні оцінки чисельності населення через нездатність органів статистики вести облік масштабної внутрішньої та зовнішньої міграції, викликаної повномасштабним вторгненням РФ.

В свою чергу, перепис населення в Україні не проводився вже 24 роки і не планується в найближчому майбутньому. У жовтні 2023 року Кабінет міністрів формалізував фактичне скасування перепису, наміченого раніше на цей рік, після чого тема владою більше не піднімалася. У попередні ж 15 років проведення дослідження переносилося ще п'ять разів, що є безпрецедентним випадком в історії.