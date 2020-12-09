Кабмин перенес перепись населения еще на три года

Кабинет министров одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Как сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов, cоответствующее решение было принято на заседании правительства 9 декабря.

"Сегодня реализация предусмотренных подготовительных мероприятий, учитывая карантин и реальные возможности финансового обеспечения в соответствующем бюджетном периоде, становится невозможной. Поэтому решено перенести срок проведения переписи населения на 2023 год", — написал он.

Напомним, в среду Немчинов также сообщил о начале подготовки к проведению переписи населения раунда 2030 года уже на основе данных госреестров или по крайней мере комибинированным методом.

Напомним, что единственная в истории независимой Украины перепись населения прошла еще в декабре 2001 года. Все последующие оценки Госслужбы статистики базируются на этих данных, с каждым годом, соответственно, падая в достоверности. ООН при этом рекомендует проводить переписи как минимум раз в десять лет.

Вторая перепись населения Украины в апреле 2008 года была намечена на 2011 год, однако в июле 2009 года перенесена на 2012 год.

Однако по факту в 2012 году перепись не прошла, и лишь в октябре того года ее проведение перенесли на 2013 год.

В 2013 году ее также не проводили, и в сентябре правительство перенесло дату статистического исследования сразу на 2016 год.

Но перед наступлением этого года, в декабре 2015-го Кабмин решил снова отложить перепись, определив ее датой 2020 год.

Отметим, что в бытность на должности министра Кабмина в конце 2019 и начале 2020 года идею отказа от переписей в принципе активно отстаивал предшественник Немчинова Дмитрий Дубилет. Он, в частности, высказывал идею о создании так называемого "единого реестра украинцев", который бы отражал демографическую ситуацию в реальном времени. Однако вскоре после ухода Дубилета из власти в стране начался карантин из-за распространения коронавируса, фактически сделавшей перепись в 2020 году невозможной.