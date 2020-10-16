В МВФ оптимистично прогнозируют сокращение населения Украины за пять лет еще на 1 млн

Международный валютный фонд оценивает, что к 2025 году численность населения Украины сократится до 40,7 млн человек. Об этом свидетельствуют данные материалов к октябрьскому обзору World Economic Outlook.

Согласно им, население Украины (без Крыма, который в данных МВФ считается частью России) на конец 2019 года составляло 41,733 млн человек, что чуть меньше официальных данных Госслужбы статистики (41,902 млн).

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На конец текущего года МВФ оценивает этот показатель в 41,536 млн человек, на конец 2021 года — 41,369 млн, 2022 года — 41,204 млн, 2023 года — 41,039 млн, 2024 года — 40,875 млн, 2025 года — 40,712 млн.

Таким образом, в свой прогноз фонд закладывает ежегодное сокращение этого показателя примерно на 0,4%, что более оптимистично, чем даже официальные оценки Госстата. Судя по всему, МВФ отталкивается от показателя сокращения населения еще за 2015 год, когда оно составило 168,4 тыс. человек.

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Однако стоит отметить, что в последующие годы сокращение населения, по данным Госстата, стало нарастать: так, за 2016 год оно составило уже 176 тыс. человек (0,41%), за 2017 — 198,1 тыс. человек (0,47%), за 2018 год — 233,2 тыс. человек (0,55%), а за 2019 год — 250,8 тыс. человек (0,59%).

На 1 августа 2020 года Госстат давал оценку населения Украины в 41,744 млн человек.

Напомним, что единственная в истории независимой Украины перепись населения прошла еще в декабре 2001 года. Все последующие оценки базируются на этих данных, с каждым годом, соответственно, падая в достоверности. ООН при этом рекомендует проводить переписи как минимум раз в десять лет.

Вторая перепись населения Украины уже неоднократно откладывалась. На данный момент действует редакция соответствующего распоряжения Кабинета министров, предусматривающая проведение переписи в текущем 2020 году. Тем не менее, практической реализации оно не имело.

Отметим, что в бытность на должности министра Кабмина в конце 2019 и начале 2020 года идею отказа от переписей в принципе активно отстаивал Дмитрий Дубилет. Однако вскоре после его ухода из власти в стране начался карантин из-за распространения коронавируса, фактически делающий пока перепись невозможной. Недавним решением карантин продлили как минимум до конца года.