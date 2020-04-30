Политика и экономика 20 минут назад

Институт демографии рассчитывает на рост рождаемости в Украине после карантина

При этом руководитель института Элла Либанова отметила, что в стране возросло количество обращений по поводу домашнего насилия

Институт демографии рассчитывает на рост рождаемости в Украине после карантина Институт демографии рассчитывает на рост рождаемости в Украине после карантина
Фото: Голос.ua

Директор Института демографии и социальных исследований, академик НАН Украины Элла Либанова рассчитывает на рост рождаемости после карантина. Об этом она заявила в интервью "РБК-Украина".

"Я надеюсь, что серьезного влияния на смертность, снижение продолжительности жизни не будет. Что касается рождаемости — рассчитываю на ее некоторый рост, спустя естественное время. Люди дома, и если это молодая семья, то больше шансов на то, что они родят ребенка. Насчет разводов — у нас есть информация только из Китая, из европейских стран пока нет. В Китае, действительно, увеличился уровень разводов. Как говорят наши полицейские, в Украине возросло количество обращений по поводу домашнего насилия. И этого надо было ожидать", — отметила она.

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При этом она не согласилась с утверждением, что люди решаются на рождение ребенка, когда более-менее уверены в завтрашнем дне.

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"Нет, люди решаются тогда, когда у них есть на это желание. Если речь идет о первом ребенке — то на сто процентов. Со вторым ребенком — тогда, когда есть определенные возможности. Сейчас государство мало помогает семьям с детьми, но нельзя говорить об отсутствии помощи. Гарантируется сохранение рабочего места, определенный социальный пакет, небольшая по размеру, но постоянная помощь. Да, средства маловаты. Но я не совсем понимаю: общество или государство должны "покупать" ребенка у родителей? Или родители рожают потому, что они этого хотят?", — добавила социолог.

Напомним, что в январе 2020 года Кабинет министров обнародовал данные о численности населения в Украине по состоянию на декабрь 2019 года. Согласно новой методике подсчета населения, количество жителей Украины уменьшилось на 11 миллионов человек и составило 37 млн 289 тысяч человек.

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