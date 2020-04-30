Политика и экономика 20 минут назад

Ученые подсчитали, какие отрасли в Украине не смогут пережить лето без господдержки

Академик НАН Украины Элла Либанова отмечает, что необходимо ввести ограничения на экспорт зерновых

Ученые подсчитали, какие отрасли в Украине не смогут пережить лето без господдержки Ученые подсчитали, какие отрасли в Украине не смогут пережить лето без господдержки
Академик НАН Украины Элла Либанова. Фото: "Радио Свобода"

От карантина из-за коронавируса без государственной поддержки больше всего пострадают микрофермеры и сфера услуг в регионах Украины.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявила директор Института демографии и социальных исследований, академик НАН Украины Элла Либанова.

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"Есть целые категории населения, которые просто могут не пережить лето без существенной государственной поддержки. Я имею в виду не только туристический сектор, а прежде всего, — микрофермеров. Если они не смогут продать выращенные овощи и зелень, а государство их бросит на произвол судьбы, они просто не выживут. Им необходима помощь с логистикой и реализацией продукции, на которую есть спрос", — отметила она.

По словам Либановой, второе, что нужно немедленно сделать, — ввести ограничения на экспорт зерновых. Она отмечает, что зима была теплая, весна сухая, и Украина не может рассчитывать на очень высокий урожай зерновых.

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"Речь идет не о тотальном запрете, а о введении пошлины — и тогда люди будут думать, что им выгоднее, оплатить и продать зерно за границу или реализовать его в Украине. Мир в условиях пандемии это воспримет. Например, все восприняли введение квот на экспорт зерна Румынией. А мы что, богаче Румынии?", — добавила она.

При этом, говоря о сервисной сфере, социолог отметила, что нужно разделять те предприятия, которые находятся в Киеве, Львове и Одессе с другими, расположенными на Закарпатье, Буковине, Херсонщине.

"То есть в туристических регионах. Там он ориентирован не на местное население, а на прибывших. И если прибывших не будет (а их не будет, если не будет работать транспорт, если будет сохраняться часть карантинных ограничений), то надо им помочь. В Киеве, сразу после отмены карантинных ограничений, пооткрываются парикмахерские, мастерские, ресторанчики, спрос на их услуги будет обеспечиваться четырьмя миллионами местных жителей. А в туристических регионах такого спроса не будет", — подчеркнула Либанова.

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Она также не согласна с мыслью, что после длительного периода ограничений стоит ожидать потребительского бума. "Будет всплеск спроса на сервисные услуги. Моя сестра живет в Праге, у них карантин смягчили с прошлого понедельника. С середины мая открывают парикмахерские, а очередь в них расписана уже до конца июня. А вот на товары всплеска спроса я не ожидаю, наоборот, будут экономить, потому что карантин людей таки напугал", — подытожила академик.

Напомним, что Кабинет министров поддержал критерии, разработанные Министерством здравоохранения и Минэкономики, которые позволят возобновить работу продовольственных рынков в условиях карантина в Украине.

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