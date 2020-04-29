В Украине разрешили работу рынков в условиях карантина

Кабинет министров поддержал критерии, разработанные Министерством здравоохранения и Минэкономики, которые позволят возобновить работу продовольственных рынков в условиях карантина в Украине.

Такое решение правительство приняло в ходе очередного заседания в среду, 29 апреля.

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В частности, речь идет об открытии более 280 продовольственных рынков, которые должны обеспечить необходимое соблюдение санитарных норм.

При этом контролировать работу продовольственных рынков в условиях карантина будут государственные структуры без привлечения органов местного самоуправления.

Известно, что правила разработали Минздрав и Минэкономики, и в них говорится:

- работники, продавцы и посетители рынка должны быть в защитных масках или респираторах, а также должны проходить температурный скрининг;

- на каждом входе (въезде) на рынок должны стоять антисептики;

- на 10 квадратных метров должен быть один покупатель, не более;

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- контактные поверхности надо дезинфицировать каждые 3 часа;

- в конце рабочего дня обязательными являются уборка и дезинфекция;

- не должно быть стихийной торговли на территории рынка.

Также есть условия для продавцов — не менее 3 метров расстояния между их рабочими местами и наличие защитных экранов между продавцами и покупателями.

Кроме того, работники рынка должны информировать посетителей об установленных ограничениях и о профилактике коронавируса, а также они должны контролировать выполнение этих требований и оперативно устранять нарушения.

Ранее открытие рынков поддержал президент Владимир Зеленский. По его словам, они смогут возобновить работу уже 1 мая.

Как сообщалось, 26 апреля херсонские сельхозпроизводители устроили акцию протеста на въезде в областной центр с требованием открыть рынки, потому что им некуда сбывать свою продукцию.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко отменил свое постановление, которое позволяло работу рынков, с 14 апреля их работу снова запретили.