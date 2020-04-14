Минздрав запретил рынкам работать во время карантина

Из-за системных нарушений правил разрешение на работу части продуктовых рынков отменили.

Об этом вчера, 13 апреля, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова на ICTV".

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"С завтрашнего дня (14 апреля — Delo.ua) мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу", — заявил Ляшко.

Он пояснил, что разрешение на работу рынков было введено для того, чтоб украинцы имели доступ к более дешевыми продуктам, чем в магазинах.

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Однако после этого был выявлен ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили его отменить постановление.

В конце марта продуктовым рынкам в Украине при выполнении ряда условий было разрешено возобновить работу во время карантина по коронавирусу.

Позднее Ляшко сказал, что Министерство здравоохранения может запретить работу рынков при условии несоблюдения всех установленных правил карантина.

Напомним, что на заседании правительства 1 апреля чиновники ограничили посещение парков и зон отдыха. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

Кабинет министров Украины ужесточил правила карантина: с 6 апреля на улицах передвигаться можно группами не больше двух человек, а гулять в парках и скверах запрещено — исключением является выгул домашнего животного.