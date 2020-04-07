Общество 10 минут назад

Минздрав может запретить работу рынков — Ляшко

Работу рынков запретят при систематических нарушениях правил карантина

Минздрав может запретить работу рынков — Ляшко Минздрав может запретить работу рынков — Ляшко
Виктор Ляшко. Фото: ICTV

8 апреля Министерство здравоохранения может запретить работу рынков при условии несоблюдения всех установленных правил карантина.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

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"Я лично выдал постановление главного государственного санврача, которое четко регламентировало, при соблюдении каких условий органы местного самоуправления могут позволить открыться рынкам. Сейчас мы с Нацполицией   анализируем ситуацию и видим, что происходят системные нарушения. Первых два дня полиция попробует реагировать, но, если не будет никакого эффекта за понедельник — вторник, в среду мы отменим это постановление и рынки будут закрыты", — сообщил Ляшко.

Он добавил, что "прогулки детей c родителями в парках, это тоже самое, что с рынками".

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Ранее сообщалось, что правительство усилит карантинные ограничения в Украине из-за вспышки коронавируса. Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

Напомним, что на заседании правительства 1 апреля чиновники ограничили посещение парков и зон отдыха. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

На днях Кабинет министров Украины ужесточил правила карантина: с 6 апреля на улицах передвигаться можно группами не больше двух человек, а гулять в парках и скверах запрещено — исключением является выгул домашнего животного. 

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