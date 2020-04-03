Передвигаться группами не больше двух человек: Кабмин ужесточил карантин в Украине

Кабинет министров Украины ужесточил правила карантина: теперь на улицах передвигаться можно группами не больше двух человек. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Кабинет министров продолжил ужесточать меры по защите внешних границ Украины. По его словам, работать будут только 21 пункт пропуска на госгранице страны.



"Также вводится обязательная обсервация термином на 14 дней всех, без исключения, лиц, которые прибывают в Украину. Еще одно ограничение и усиление мер по разрыву цепочки заболеваний — мы приняли постановление, по которому запрещается передвигаться по улицам группами больше, чем два человека. Исключения составляют только лица, сопровождающие детей. Правительство также призывает воздержаться от шашлыков, прогулок в парках и массовых мест отдыха на ближайшие 3-4 недели. Это поможет нам избежать ситуации, которая есть в других странах", — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил — время показывает, что количество зараженных постоянно растет. "Жесткие ограничения — это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру. Мы идем по мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не значит, что мы не должны действовать жестко. Правительство Украины вводит новые ограничения, чтобы обезопасить людей от COVID-19 и спасти как можно больше жизней", — объясняет он.

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По состоянию на 10:00 3 апреля 2020 года, в Украине зарегистрировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего зафиксировано 23 летальных случая от коронавируса в Украине.