В Киеве зарегистрировали первую смерть от коронавируса

За минувшие сутки в Киеве обнаружили еще 29 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 .
Об этом в своем видеообращении сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
Количество киевлян с подтвержденным диагнозом коронавирус — 161 человек. И, к сожалению, один случай летальный — заявил мэр.
По его словам, за сутки заразились 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет и 10 женщин (36-62 лет). От коронавирусной болезни скончался 70-летний мужчина.
Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля, в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах:
Винницкая область — 51 случай;
Волинская область — 10 случаев;
Днепропетровская область — 10 случаев;
Донецкая область — 7 случаев;
Житомирская область — 6 случаев;
Закарпатская область — 1 случай;
Запорожская область — 19 случаев;
Ивано-Франковская область — 74 случая;
Кировоградская область — 7 случаев;
город Киев — 160 случаев;
Киевская область — 64 случая;
Львовская область — 11 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 14 случаев;
Полтавская область — 5 случаев;
Ровенская область — 19 случаев;
Сумская область — 26 случаев;
Тернопольская область — 106 случаев;
Харковская область — 1 случай;
Херсонская область — 4 случая;
Хмельницкая область — 6 случаев;
Черновецкая область — 143 случая;
Черкасская область — 54 случая;
Черниговская область — 3 случая.
Как известно, с 12 марта в Киеве действуют карантинные ограничения в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. С 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах в Киеве должно находиться не более одного человека на 10 квадратных метров. С 21 марта был введен запрет на пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.