В Киеве зарегистрировали первую смерть от коронавируса

За минувшие сутки в Киеве обнаружили еще 29 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 .

Об этом в своем видеообращении сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Количество киевлян с подтвержденным диагнозом коронавирус — 161 человек. И, к сожалению, один случай летальный — заявил мэр.

По его словам, за сутки заразились 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет и 10 женщин (36-62 лет). От коронавирусной болезни скончался 70-летний мужчина.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля, в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

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На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах:

Винницкая область — 51 случай;

Волинская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 10 случаев;

Донецкая область — 7 случаев;

Житомирская область — 6 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 19 случаев;

Ивано-Франковская область — 74 случая;

Кировоградская область — 7 случаев;

город Киев — 160 случаев;

Киевская область — 64 случая;

Львовская область — 11 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 14 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровенская область — 19 случаев;

Сумская область — 26 случаев;

Тернопольская область — 106 случаев;

Харковская область — 1 случай;

Херсонская область — 4 случая;

Хмельницкая область — 6 случаев;

Черновецкая область — 143 случая;

Черкасская область — 54 случая;

Черниговская область — 3 случая.

Как известно, с 12 марта в Киеве действуют карантинные ограничения в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. С 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах в Киеве должно находиться не более одного человека на 10 квадратных метров. С 21 марта был введен запрет на пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.