В Киеве ужесточили карантин для аптек и магазинов: 1 человек на 10 квадратов

В Киеве с 25 марта 2020 года в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.

Такое решение приняли в Киевской городской госадминистрации.

При этом не исключено, что в ближайшие дни подобные правила будут введены в остальных городах Украины.

Напомним, 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

21 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об ужесточении ограничительных мер в связи с коронавирусом и настаивает на введении "тотального карантина".

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Также сообщалось, что с 23 марта 2020 года наземный общественный транспорт в Киеве прекращает свою работу.

По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.