Аваков хочет ввести тотальный карантин по всей Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об ужесточении ограничительных мер в связи с коронавирусом и настаивает на введении "тотального карантина".

Об этом глава МВД сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни — это продиктовано необходимостью! Это нужно делать! Нужно выиграть время, чтобы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы — важен! И потому — тотальный полный карантин — моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас, и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", — написал Аваков.

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По его мнению, в нынешнем положении в стране должны работать только критически необходимые предприятия.

"Предприятия критической промышленной инфраструктуры — остальные должны быть закрыты, и люди должны быть дома на карантине. Не уволенные, не отправленные за свой счет — на карантине! — об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!" — отметил министр.

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Глава МВД утверждает, что должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование.

"Людям не выходить из дому, кроме крайней необходимости — это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовят такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше", — подытожил Аваков.

Напомним, за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 34,048 тысячи человек, скончавшихся — на 1,327 тысячи.

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай инфицирования коронавирусом COVID-19.