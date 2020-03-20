В Киевской области подтвердили третий случай заражения коронавирусом

В Киевской области в пятницу, 20 марта, зафиксирован третий случай инфицирования китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин в Facebook.

"Только что стало известно о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Киевской области", — написал он в соцсети, и призвал не поддаваться панике.

Также, по словам Володина, представители ОГА побывали в Киево-Святошинской центральной районной больнице, что в Боярке.

"Уверившись, что условия работы там нормальные. Помещение имеет новое оборудование. Средствами индивидуальной защиты и раствором для дезинфекции медперсонал, на первое время, обеспечен", — доложил руководитель области.

Напомним, по состоянию на 10:00 20 марта в Украине зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 3 — летальные.

19 марта в Украине обнаружили 4 случая заражения коронавирусом: один в Киеве, два в Днепропетровской области и один в Житомирской области. А также зафиксирована третья смерть от этой болезни.

В то же время в Украине есть первый пациент, который излечился от коронавируса — больному из Черновцов сделали повторный лабораторный анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Читайте также: Коронавирус в Украине: самая важная информация

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

18 марта на территории Киевской области из-за коронавируса временно ввели режим чрезвычайной ситуации.

20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.