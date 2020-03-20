В Украине зафиксировано 26 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 10:00 20 марта в Украине зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. В частности, коронавирусная болезнь зафиксирована:

Черновицкая область — 15 случаев (1 летальный);

Житомирская область — 2 случая (1 летальный);

Киевская область — 2 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Днепропетровская область — 2 случая;

Ивано-Франковская область — 1 случай (летальный);

город Киев — 3 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

В течение 19 марта в Центра общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19.

По состоянию на утро 20 марта 2020 года в мире зарегистрировано 244 тысячи 523 случая заболевания COVID-19, из них 10 030 закончились смертью одновременно 86 тысяч 31 человек выздоровел; за пределами Китая зафиксировано 163 тысячи 324 случая.

Напомним, в Украине есть первый пациент, который излечился от коронавируса — больному из Черновцов сделали повторный лабораторный анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Вчера, 19 марта, в Украине обнаружили еще три случая заражения коронавирусом: один в Киеве, два в Днепропетровской области и один в Житомирской области. А также зафиксирована третья смерть от этой болезни.

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.