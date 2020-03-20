На улицы городов выехали машины с громкоговорителями: людей призывают соблюдать карантин

По улицам городов Украины начали ездить автомобили ГСЧС с громкоговорителями, которые будут информировать людей о необходимости соблюдать условия карантина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места жительства, не выходить на улицу без необходимости, не посещать места скопления людей, во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 метров, соблюдать меры личной гигиены, заботиться о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу", — рекомендуют в ведомстве.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

По состоянию на 19 марта 2020 года в Украине обнаружили 21 случай заражения коронавирусом и зафиксирована третья смерть от болезни COVID-19.