В Украине обнаружили 21 случай заражения коронавирусом и зафиксировали третью смерть

В Украине обнаружили еще три случая заражения коронавирусом: один в Киеве, два в Днепропетровской области и один в Житомирской области. А также зафиксирована третья смерть от этой болезни.

В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.

Так, в Днепропетровской области зафиксировали первые 2 случая заражения коронавирусом у пациентов, которые вернулись из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо. Медики отслеживают все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом — 50-летний мужчина, который недавно посещал Швейцарию.

Важно подчеркнуть, что сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерство здравоохранения, ни Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий. Сейчас пациент находится дома на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

В Житомирской области госпитализировали супружескую пару из Брусилова, которые контактировали с умершей женщиной и лечились самостоятельно. Сегодня они обратились за помощью, поскольку состояние их ухудшилось: повысилась температура, появилась одышка и кашель.

Напомним, что 19 марта 2020 года в Украине обнаружили два случая заражения коронавирусом: один случай зарегистрирован в Киеве, а еще один — в Житомире. Оба пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.