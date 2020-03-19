В Украине подтверждены 2 новых случая заражения коронавирусом

В Украине в четверг, 19 марта, лабораторно подтверждены 2 новых случая инфицирования китайским коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В частности, один случай зарегистрирован в Киеве, а еще один — в Житомире.

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Указано, что оба пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.

Как сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, лабораторным исследованием подтверждено наличие коронавирусной инфекции у 56-летнего жителя областного центра, который недавно прилетел из Австрии.

"У нас первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Житомире. Житель Житомира, которому 56 лет, вернулся из Австрии. Состояние нормальное более или менее", — рассказал городской председатель.

Сухомлин подчеркнул, что в связи с занесением коронавируса все жители Житомира, которые возвращаются в Украину спецрейсами, будут проходить обязательный медицинский осмотр сразу по прибытии.

"Если есть температура и другие признаки заболевания — прямо там пройдут экспресс-тесты", — добавил он.

Таким образом, на данный момент в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, из которых 2 — летальные.

Кроме того, Минздрав анонсировал запуск в ближайшее время интерактивной карты, где в онлайн-режиме можно будет увидеть, как освобождаются кровати и перепрофилируются больницы в стране. Они, в первую очередь, будут принимать больных COVID-19.

"Мы четко разработали алгоритм оказания медицинской помощи, анализируя сценарии развития вспышки коронавирусной инфекции в Италии, опираясь на наши стандарты, рекомендации ВОЗ и лучшие медицинские практики других стран. Мы будем предлагать и оказывать медицинскую помощь в легких случаях амбулаторно в условиях самоизоляции", — отметил замглавы Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 19 марта.

"Для тех случаев, когда пациенты будут нуждаться в госпитализации, интенсивной терапии или реанимационных мероприятиях, разработана карта, которая будет четко показывать бригаде скорой помощи, в какой больнице на сегодняшний день есть свободные кровати, какая обеспечена всем необходимым оборудованием, чтобы спасти жизнь", — добавил он.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19.