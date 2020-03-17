Верховная Рада приняла антикоронавирусный закон

Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

За это решение на внеочередном заседании парламента, 17 марта, проголосовало 344 народных избранника.

Документ новый министра здравоохранения Илья Емец презентовал народным депутатам еще в минувшую пятницу, 13 марта. "Мы собрали представителей всех политических сил — поскольку данная инициатива направлена на благо и защиту украинского народа, на сохранение жизни и здоровья каждого нашего гражданина и не имеет никакого политического подтекста. Нам нужно действовать сообща, очень оперативно и конструктивно", — отметил тогда Емец.

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Документ предполагает упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом. Это позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем. Кроме того, в законопроекте прописана возможность работникам выполнять работу по дому, запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек, запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля (пока идет борьба с вирусом).

Наконец, указаны также усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины и четкий алгоритм принудительной изоляции, самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий закон будет действовать только в течение трех месяцев. Он также добавил, что будет прописана возможность 100% предоплаты за товары, работы и услуги, которые закупаются для предотвращения и борьбы с коронавируса. Планируется освободить от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственные средства, а также изделия медицинского назначения, которые закупают в целях предотвращения и борьбы с коронавируса. Также документ требует отнести введение карантина к форс-мажорным обстоятельствам, ввести дополнительные надбавки для медперсонала и других работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса. Наконец, планируется внести изменения в некоторые статьи Трудового кодекса Украины на три месяца, по которым людям может быть предоставлен оплачиваемый отпуск.

Кроме того, Радуцкий подчеркнул, что Комитет предлагает усилить карантинные мероприятия, приостановив работу ресторанов, кафе, салонов красоты, спортивных клубов, а также общественного транспорта, введя работу по почасовым графиком.

Напомним, что ранее правительство запретило экспорт средств индивидуальной защиты. При этом для украинских производителей (их свыше 400) запущен госзаказ на закрытие текущих нужд и создание трехмесячного запаса. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, после того, как будут закрыты внутренние потребности страны, вернется возможность экспортировать.

При этом по словам главы таможни Максима Нефьодова, за выходные 14-15 марта общими усилиями Таможенной службы, Национальной полиции и Государственной пограничной службы Украины было предотвращены попытки переправить через границу 130 тысяч медицинских масок.