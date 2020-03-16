Медицинские маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты, — Нефьодов

Только за минувшие выходные, 14-15 марта, общими усилиями Таможенной службы, Национальной полиции и Государственной пограничной службы Украины было предотвращены попытки переправить через границу 130 тысяч медицинских масок.

Об этом во время брифинга в Кабинете министров 16 марта заявил глава таможни Максим Нефьодов.

"Могу трагикомичный комментарий дать. У нас за эти выходные маски стали более популярным товаром для контрабанды в Украине, чем сигареты. Только за выходные общими усилиями остановлен экспорт 130 тысяч штук масок разных типов. Хотел попросить бизнес, все-таки проявлять какую-то социальную ответственность. Пожалуйста, не подвергайте себя опасности и уголовным делам, которые открываются, давайте в первую очередь беспокоиться о гражданах страны", — отметил он.

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Нефьодов добавил, что с точки зрения движения товаров через границу, импорта, экспорта или критического импорта — у таможенной службы все под контролем. "Как вы знаете, правительство закрыло 94 пункта пропуска, также временно ограничены пешие переходы на всех пунктах пропусках. Но тех, что остались — по 1-2 на границе со всеми соседями. Мы не ожидаем каких-то существенных проблем. Тем не менее просим с понимаем относиться к тому, что логистика может быть замедленна. Мы говорим о вопросе нескольких часов, а не вопросе дней или недель. Пропускная способность некоторых пунктов пропуска несколько меньше. Но никаких существенных проблем нет", — подытожил он.

Напомним, ранее правительство запретило экспорт средств индивидуальной защиты. При этом для украинских производителей (их свыше 400) запущен госзаказ на закрытие текущих нужд и создание трехмесячного запаса. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, после того, как будут закрыты внутренние потребности страны, вернется возможность экспортировать.