Коронавирус: Минздрав хочет закрыть магазины и ограничить общественный транспорт

Министерство здравоохранения с целью недопущения распространения китайского коронавируса в Украине предлагает закрыть все магазины в стране, кроме продуктовых, а также ограничить общественный транспорт.

Об этом говорится в экстренном обращении министра здравоохранения Украины Ильи Емца, опубликованном 15 марта на странице Минздрава в Facebook.

"Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, большая как никогда. Для инфекции не имеет значения материальное положение или социальный статус. Болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди. Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира — это смертельно опасная инфекция, коронавирус", — отметил он.

По его словам, мировое сообщество не сразу распознало масштабы угрозы.

"На горьком примере других стран мы видим, к чему может привести промедление. Каждый час может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней. Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений", — заявил Емец.

В связи с этим он предлагает закрывать заведения общественного питания и ТРЦ. По его мнению, работать должны только аптеки и продуктовые магазины.

"Необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", — предложил глава Минздрава.

Также он считается, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации, а обрабатывать необходимо только ургентные случаи.

"Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией. Кроме этого, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия", — доложил министр.

Кроме того, он призвал всех украинцев не быть легкомысленными — "это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам".

Емец уверен, что сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины, поскольку успешный опыт других стран показал, что самоизоляция — самый эффективный способ предупреждения распространения болезни.

Ранее сообщалось, что на Буковине с 14 марта 2020 года ввели чрезвычайную ситуацию на всей территории Черновицкой области в целях борьбы с коронавирусом.

С 15 марта Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса. Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.