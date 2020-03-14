Коронавирус в Украине: в Черновицкой области ввели чрезвычайную ситуацию

На Буковине с 14 марта 2020 года ввели чрезвычайную ситуацию на всей территории Черновицкой области в целях борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

По его словам, ограничительные меры будут действовать с 14 марта по 3 апреля.

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"Мы уже имеем второй подтвержденный случай инфекции в нашей области. И теперь это не только на территории города Черновцы, а в одном из районов нашей области. Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего дня (14 марта) чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области", — отметил глава ОГА.

Указано, что в связи с чрезвычайной ситуацией в области будут действовать ограничения на работу гипермаркетов, супермаркетов, рынков и торговых центров, за исключением продуктового сектора. Кроме того, с 14 марта ограничено движение маршрутных автобусов по области.

"Мы ограничиваем режим работы, то есть закрываем работу всех без исключения рынков за исключением лишь продуктовых секторов. Продукты питания должны быть доступны. Все остальные — строительные гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры должны также понять, что речь идет о жизни и здоровье людей", — добавил он.

Перед этим в Черновицкой ОГА сообщили о госпитализации в Черновцах матери и двоих детей с подозрением на коронавирус. Известно, что они контактировали с человеком, который прибыл из Италии и госпитализирован с подозрением на коронавирус.

"Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализированы 3 человека с повышенной температурой тела: мать и двое детей. За границей не находились. И имели контакт с лицом, которое вернулось из Италии и госпитализировано накануне с подозрением на COVID-19. Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица", — доложили в облгосадминистрации.

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Также в Черновицкую областную больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. 29 февраля он вернулся в Украину из Италии. На данный момент ему оказывают медицинскую помощь.

Напомним, с 15 марта Украина на 2 недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.