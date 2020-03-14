В Украине запустили сервис для мониторинга коронавируса в стране

В Украине появился онлайн-сервис для отслеживания распространения китайского коронавируса в стране.

Его запустил Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента.

В частности, в сервисе отражаются лабораторно подтвержденные случаи заболевания (красным) и подозрения относительно вероятного инфицирования (желтым). Зеленым обозначены основные медицинские учреждения, которые могут принимать инфицированных, и где нет подозрений и подтвержденных случаев.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.

Напомним, с 15 марта Украина на 2 недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.