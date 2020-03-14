МОЗ разработал законопроект о коронавирусе: что он предусматривает

Министр здравоохранения Илья Емец представил законопроект о коронавирусе, который должен повысить эффективность борьбы с инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Подготовленный Минздравом законопроект предусматривает:

- Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем.

- Возможность работникам выполнять работу по дому.

- Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек.

- Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом.

- Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины.

- Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Ранее на заседании СНБО принято решение, что с 15 марта 2020 года Украина на две недели закрывает границы для иностранных граждан.

Как известно, 11 марта 2020 года Кабинет министров заявил о намерении закрыть часть пунктов пропуска на границе, чтобы обезопасить жизнь и здоровье граждан из-за распространения коронавируса COVID-19.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.