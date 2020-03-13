Транспорт 1 час назад

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение — Разумков

После 17 марта гражданам Украины придется возвращаться на родину автотранспортным путем

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение — Разумков Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение — Разумков
Дмитрий Разумков. Фото: УНИАН

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта 2020 года из-за вспышки нового коронавируса. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала Newsone.

"С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено... Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим о суше и морском, в первую очередь о суше, то наши граждане смогут возвращаться на территорию нашего государства", — сказал он.

Председатель ВРУ добавил, что после 17 марта гражданам Украины придется возвращаться на родину автотранспортным путем. Ограничения предварительно введены на 2 недели.

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По его словам, очень непростая сейчас ситуация в мире с пандемией коронавируса.

"Но давайте будем откровенными, в Украине сейчас ситуация намного лучше, чем за границей. Но мы должны сделать все, чтобы по максимуму обезопасить и Украину, и украинцев от глобальной угрозы, с которой столкнулся мир.  Если мы говорим про превентивные методы, которые были уже задействованы, то сегодня было заседание СНБО по этой ситуации", — сказал Разумков.

Спикер добавил, что СНБО подготовил список превентивных мероприятий, которые будут реализованы в ближайшее время.

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Ранее на заседании СНБО принято решение, что с 15 марта 2020 года Украина на две недели закрывает границы для иностранных граждан.

Как известно, 11 марта 2020 года Кабинет министров заявил о намерении закрыть часть пунктов пропуска на границе, чтобы обезопасить жизнь и здоровье граждан из-за распространения коронавируса COVID-19.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

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