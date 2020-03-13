Чехия закрывает границы из-за эпидемии коронавируса

16 марта Чехия запрещает въезд на свою территорию всем иностранцам, кроме тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание в Чешской республике. Кроме того, всем жителям страны запрещается выезжать из нее.

Как сообщает "Винегрет", такое решение сегодня, 13 марта, приняло правительство.

По информации издания, меры направлены на борьбу с распространением коронавируса.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Самолеты смогут приземлиться в Чехии только, если все пассажиры на борту — чехи (или проживающие в стране иностранцы). Причем "возвращенцы" из 15 стран с высоким риском инфицирования будут обязаны сообщить об этом своему лечащему врачу и уйти на двухнедельный домашний карантин. Игнорирование данной обязанности приравнивается к уголовному преступлению.

"Это очень жесткая мера. Но мы должны действовать решительно, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни", — заявил глава чешского МВД Ян Гамачек.

Выезд из страны будет запрещен как чешским гражданам, так и иностранцам с долгосрочными визами, ВНЖ и ПМЖ. Направление поездки не играет роли — запрет вводится непосредственно на выезд из ЧР.

Вместе с тем, для некоторых лиц сделано исключение. Например, для водителей фур, автобусов, машинистов или медиков.

Жителям приграничных районов, работающих в соседних странах (например, в Германии или Австрии), разрешат ежедневно выезжать из страны, но не дальше 50 км от чешской границы и только при наличии подтверждения от работодателя.

Кроме этого, правительство продлило обязательный карантин для граждан, возвращающихся из стран с высоким риском. Мера вступит в силу завтра, 14 марта, передает AroundPrague.

В дополнение к Китаю, Южной Корее, Ирану и Италии правительство также отнесло к зонам риска Испанию, Австрию, Германию, Норвегию, Швецию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Данию, Великобританию и Швейцарию.

Позднее правительство отозвало информацию о расширении списка стран риска на США, Грецию и Японию.

Напомним, 11 марта Кабинет министров заявил о намерении закрыть часть пунктов пропуска на границе, чтобы обезопасить жизнь и здоровье граждан из-за распространения коронавируса COVID-19.