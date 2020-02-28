Беларусь не будет закрывать границу из-за появления коронавируса. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае. Люди в стране также спокойно относятся к предпринимаемым мерам. Ну, закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении — это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям", — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее в Беларуси тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана.

Также сообщается, что первый случай коронавирусной инфекции подтвержден в Литве. В частности Министерство здравоохранения страны (SAM) отмечает, что согласно тестам, инфекция была обнаружена в Вероне (Италия) в 2020 году, а 24 февраля пациент вернулся в Литву.