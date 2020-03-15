В Украине могут ограничить работу общепитов из-за коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предлагает рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания при первом осложнении эпидемической ситуации в стране.

Об этом глава ведомства заявил в ходе обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, который сейчас разрабатывается в Министерстве здравоохранения, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба Минздрава.

"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания — действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", — пояснил Емец.

Напомним, с 15 марта Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

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С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.