В Украине хотят сажать за заражение других и несоблюдение карантина

В Министерстве внутренних дел разработали изменения в Уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают уголовную ответственность за заражение опасной инфекционной болезнью, а также за самовольное оставление места обсервации или карантина.

Об этом сообщает глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Telegram.

В частности, ЦПК опубликовал текст предложений МВД. По информации организации, парламент планирует уже в ближайшее время рассмотреть законопроект на внеочередном заседании.

Согласно предложениям, в МВД предлагают дополнить Уголовный кодекс тремя новыми статьями. В частности, наказывать именно уголовной ответственностью предлагают за "Заражение особенно опасной или опасной инфекционной болезнью" (статья 1301).

"Сознательное поставление другого лица в опасность заражения особо опасной или опасной инфекционной болезнью, наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет", — говорится в законодательной инициативе.

Также предлагается наказывать лишением свободы от 2 до 5 лет за уклонение от лечения лиц, в отношении которых имеются достаточные данные о том, что они больны особо опасной или опасной инфекционной болезнью, если это повлекло тяжкие последствия.

Кроме того, за самовольное оставление места обсервации (карантина), лицом, которое было заключено учреждениями здравоохранения в связи с необходимостью исключения или подтверждения заражения или заболевания этого лица особо опасной или опасной инфекционной болезнью, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 3 лет.

Также за укрывательство или умышленное искажение должностным лицом сведений о заболеваемости инфекционными болезнями предлагается наказывать штрафом или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

За те же действия, совершенные повторно или в местности, объявленной зоной осуществления карантинных мероприятий или чрезвычайной ситуации, или повлекшие гибель людей либо иные тяжкие последствия, — лишением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

"Законопроект предлагает существенно ограничивать права человека. Прежде всего, указанные нормы смогут использовать для преследования участников мирных собраний. Все инфицированные люди — не только коронавирусом, но и обычным гриппом — автоматически окажутся под риском стать подозреваемыми в преступлениях", — считает Шабунин.

Как известно, 14 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что вскоре ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса могут стать жестче.

Напомним, с 15 марта Украина на 2 недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.