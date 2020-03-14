Под предлогом борьбы с коронавирусом могут масштабно дерибанить госбюджет — ЦПК

Борьба с китайским коронавирусом в Украине может стать поводом для масштабного дерибана государственного бюджета.

Об этом сообщили Delo.ua в Центре противодействия коррупции.

Указано, что Министерство здравоохранения подготовило законопроект, который призван повысить эффективность борьбы с коронавирусом (COVID-19). При этом в Минздраве проект уже расхвалили.

"Вместе с тем анализ самого текста, который оказался в распоряжении Центра противодействия коррупции, свидетельствует о том, что пандемия может быть использована для злоупотреблений при закупках", — говорится в сообщении.

В Минздраве, например, предлагают вывести из-под публичных закупок и системы Prozorro закупки "товаров, работ или услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий". Предлагается, чтобы перечень таких товаров, работ и услуг формировал Кабмин.

"На практике это означает, что любые государственные структуры смогут покупать определенный Кабмином перечень вообще без соблюдения каких-либо процедур и торгов. А главное — не предполагается даже публикация информации о том, что покупать, у кого и по какой цене", — отмечает член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

В частности эксперты ЦПК подчеркивают, что для проведения эффективных, быстрых закупок по защите от коронавируса можно использовать уже имеющиеся в законе опции. Так, действующий закон позволяет применение переговорной процедуры в экстренных случаях, в том числе во время эпидемий, а имеющаяся в Украине и мире ситуация с коронавирусом абсолютно соответствует этим критериям, заявляют специалисты ЦПК.

В то же время они отмечают, что власть, очевидно, не хочет использовать уже предусмотренные процедуры, поскольку они требуют публиковать информацию по ценам и контрагентам в системе Prozorro.

Кроме того, предложенные нормы сформулированы таким образом, что фактически позволят правительству включать в перечень любые товары, работы и услуги: все, что потребуется для этого — обоснование их необходимости в борьбе с болезнью. Например, если правительство решит для борьбы с пандемией построить новую больницу, то сможет выбрать строителя кулуарно без тендеров — даже в том случае, если больницу удастся построить только после завершения эпидемии.

Для осуществления таких закупок в проект также предлагают разрешить предварительную 100% предоплату за такие товары и услуги или работы.

"К сожалению, на практике есть примеры, когда такая стопроцентная предоплата банально перечислялась на счет никому не известных компаний, а государство так и не получало никаких поставок. Например, в 2014 году таким образом Минздрав потерял более 50 млн грн за антиретровирусные лекарства. Компания получила предоплату и исчезла", — напомнила Щербань.

Кроме того, в ЦПК напоминают, что в 2009 году так же кулуарно уже закупали лекарства для борьбы с так называемым "свиным гриппом" — A (H1/N1). Тогда под прикрытием эпидемии правительство Юлии Тимошенко закупило препарат у посредника в 5 раз дороже, чем могло бы купить у производителя.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.