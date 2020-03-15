Коронавирус в Украине: на Донбассе госпитализировали 2 человека, на Буковине — еще 3

В городе Славянск Донецкой области с подозрением на заражение китайским коронавирусом COVID-19 были госпитализированы двое местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета в Facebook.

Указано, что у госпитализированных был отобран биоматериал, который направили для лабораторных исследований в Киев. Результаты исследований ожидаются 16 марта.

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"В настоящее время медицинскими работниками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции", — добавили в горсовете.

В свою очередь в Черновицкой области проверяют 3 новых случая с подозрением на заражение коронавирусом.

По данным Черновицкой облгосадминистрации, 15 марта в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализирован мужчина с подозрением на COVID-19.

Кроме этого, в областной детской клинической больнице сегодня госпитализировали маму с ребенком.

Отмечается, что все госпитализированные контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус. Сейчас врачи оказывают пациентам соответствующую медицинскую помощь.

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Также известно, что Минздрав в течение 14 марта получил 12 новых сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19. В частности, о подозрениях на заражение коронавирусом сообщили в Черновицкой, Ровенской, Черкасской, Волынской, Киевской и Тернопольской областях.

Ранее сообщалось, что на Буковине с 14 марта 2020 года ввели чрезвычайную ситуацию на всей территории Черновицкой области в целях борьбы с коронавирусом.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.