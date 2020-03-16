Тесты на коронавирус: сколько стоят и почему проверку не нужно проходить всем подряд

Украина ужесточает меры по борьбе с распространением коронавируса — ограничивается передвижение внутри страны, а большие города останавливают работу ТРЦ и спортзалов — останутся работать только продуктовые магазины и аптеки.

Статистика по состоянию на 16 марта: пять выявленных случаев заражения Covid-19 (четыре в Черновицкой области, один в Житомирской), один из них летальный. В тренды Google вырвались запросы "тест на коронавирус и цена". Delo.ua выяснило как обстоят дела с тестами в Украине и можно ли их приобрести самостоятельно.

Официально:

В Минздраве заявили, что в Украину прибудут экспресс-тесты, стоимость которых около 350 грн. Однако в аптеках их продавать не будут — они будут поставляться в больницы, которые занимаются заболевшими на коронавирус или пациентами с подозрением на него.

В Киеве, больниц с экспресс-тестами семь:

➡️ Александровская клиническая больница (Шелковичная, 39/1);

➡️ Киевская городская больница №4 (Соломенская, 17);

➡️ Киевская клиническая больница №9 (Рижская, 1);

➡️ городская детская клиническая больница №1 (Богатырская, 30);

➡️ городская детская клиническая больница №2 (проспект Алишера Навои),

➡️ 3 городская детская инфекционная больница (Дегтяревская, 23);

➡️ Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины (Героев Сталинграда,16).

Тест на коронавирус в госучреждениях делают бесплатно, однако только по направлению врачей и при наличии симптомов коронавируса. Или же, если человек с подозрением на болезнь недавно вернулся из стран, в которых объявлена эпидемия.

Однако в некоторых частных клиниках уже объявили о наличии тестов на коронавирус. Так, в соцсетях пользователи сообщали, что в киевской клинике "Евролаб" за тест на коронавирус просят от 16 тыс. грн.

Корреспондент Delo.ua связался с клиникой. Там подтвердили, что тесты у них были, правда опровергли информацию о заоблачных ценниках. "Цена 1561 грн — 1500 грн тест + 61 грн забор крови, тесты производства Китая. Тестирование проходит в лаборатории клиники и результат уже через 30 мину", — рассказали нам в "Евролабе" и добавили, что тесты уже закончились однако уже к вечеру 16 марта ожидаются новые поставки.

Эксперты говорят, что самостоятельно покупать тесты на коронавирус смысла нет — результат можно получить только в лабораторных условиях. Так основатель сети "Медтехника+" Алексей Давыденко пишет:

"Да, в инфекционных больницах тестов пока еще очень мало, но они уже есть в каждой области и скоро будут в достатке. Если у вас будут симптомы и подозрение, поверьте для вас найдут тест … Покупая тест домой — вы забираете этот тест у кого-то кто в нем уже очень нуждается", — написал Давиденко.

Также он подчеркнул, что люди совершенно зря приходят в частные клиники провериться на коронавирус, даже не имея его симптомов.

"Все что не купите вы от страха и паники — поступит в инфекционные отделения. Именно туда где им и положено быть. Товарищ, собственник частной клиники, чтобы снять напряжение в инфекционных отделений, закупил в свою частную клинику пару сотен тестов на коронавирус. Они закончились за два дня. Люди узнав, что в частной клинике появилась услуга теста на коронавирус просто так пришли, чтобы его пройти … У большинства пришедших на тест даже симптомов простуды не было", — отметил он.

Кроме того, Давиденко призвал не покупать тесты с рук и впрок, не делать их от любопытства или страха.

"Они вам дома не нужны. Они нужны в лабораториях и инфекционных отделениях. Не делайте тесты просто от любопытства, страха, паники и нечего делать. Это не развлечение и не игрушка. Не создавайте панику. В стране уже есть несколько тысяч тестов и ещё десятки тысяч тестов сейчас по дороге в Украину", — призвал Давиденко.

Напомним, ранее Delo.ua сообщало, что в Украине некоторые производители уже рекламируют псевдолекарства против коронавируса