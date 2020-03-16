Минздрав предупреждает: в Украине рекламируют псевдолекарства от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины предостерегает от мошенников, которые продают псевдолекарства от коронавируса

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в интернете появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19.

"Минздрав Украины призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты. В случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение. Сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19. Будьте бдительны, не занимайтесь самолечением и при первых симптомах ОРВИ позвоните семейному врачу. Врачи имеют четкий алгоритм действий на все случаи", — говорится в сообщении.

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Минздрав отдельно обратился к тем, кто пытается спекулировать вокруг темы коронавируса.

"Просим осознавать и не вводить людей в заблуждение в сложное для мира время. Жизнь и здоровье должны быть главными ценностями", — подчеркнули в министерстве.

Так, в социальных сетях активно комментируют рекламу на телеканале 1+1 медицинского препарата Декасан, который якобы действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы.

По словам экс-руководителя патронатной службы Минздрава, бывшего советника Ульяны Супрун Станислава Грещишина, этот препарат рекламирует фирма Юрия-Фарм, которая пытается зарабатывать на эпидемии и пандемии.

"Эта фирма очень непростая. У себя на сайте они хвастаются, что являются №1 дистрибьютором госпитального сектора в Украине и "Сегодня можно увидеть продукцию с логотипом" Юрия-Фарм "на каждом этаже, в каждом отделении, в каждой лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ) Украины. Эпидемии, страх, паника, дефицит, люди в отчаянии и готовы на что угодно — это их хлеб и соль", — написал Грещишин.

Как заявляют медики, декасан является поверхностным антисептиком и предназначен для лечения респираторных заболеваний. Назначение его при других болезнях может привести к обратному эффекту.

"Декасан. Этот живущий препарат вдыхают от респираторных заболеваний, назначают детям, тогда как он не только бесполезен при использовании в небулайзере, но и может навредить. П.С. Учитывая то, что некоторые умышленно не понимает, о чем конкретно идет: как поверхностный антисептик декасан вполне имеет право на существование и действует. Пост касается конкретно рекомендаций его использования для вдыхания через небулайзер, и именно об этом реклама на фото, и именно так его представляют медицинские представители фирмы, и именно в этом виде он расфасован. Не ведитесь на провокации", — написала медицинский журналист Дарина Дмитриевская.

Ранее сообщалось, что сотрудники НИИ МИГАЛЬ в городе Галилее (Израиль) разработали вакцину от коронавируса, которая успешно прошла все стадии испытаний.

Перед этим главный врач больницы "Цзиньиньтань" в Ухане Чжан Динъюй заявил, что китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса.

Напомним, по состоянию на 06:00 16 марта, в мире насчитывалось 168 тысяч 768 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, количество жертв инфекции достигло 6 тысяч 510 человек, поправились более 76,8 тысяч человек.

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