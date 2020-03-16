Эпидемия коронавируса: число жертв COVID-19 перевалило за 6,5 тысяч

По состоянию на 06:00 16 марта, в мире насчитывалось 168 тысяч 768 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, количество жертв инфекции достигло 6 тысяч 510 человек, поправились более 76,8 тысяч человек.

Такие данные приводит гонконгская газета South China Morning Post, которая ведет подсчет количества всех случаев заражения коронавирусом, летальных исходов и числа выздоровевших по всему миру.

По данным издания, в сравнении с тем же временем воскресенья, количество больных в мире увеличилось более чем на 15,8 тысяч, скончавшихся — на 709 человек.

Так, на территории материкового Китая за последние сутки зарегистрировано 14 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 16 новых заболевших, из них 12 — люди, прибывшие из-за рубежа. Эти цифры приводит Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

Общее число инициированных на материковой части китайской территории с декабря прошлого года составило 80,860 тысяч, по состоянию на утро понедельника, число больных в остальных странах мира превысило число больных в Китае, достигнув 87,9 тысяч.

Количество летальных исходов в других странах мира также превысило число умерших в КНР на 84 случая.

В Италии за сутки зарегистрировано 368 жертв коронавируса. Всего в стране инфицировано 24,747 тысяч человек, что на 3,59 тысяч случаев превышает показатель 15 марта.

В Иране зафиксировано 13,938 тысяч случаев заболевания, (скончались 724), Южной Корее — 8,236 тысяч (75), Испании — 7,844 тысяч (288), Германии — 5,813 тысяч (13), Франции — 5,437 тысяч (127), США — 3,689 тысяч (68), Швейцарии — 2,2 тысяч (14), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) — 1,535 тысяч (31), Великобритании — 1,395 тысяч (35), Норвегии — 1,256 тысяч (3), Швеции — 1,032 тысяч (3).

В 129 странах и районах мира зафиксировано менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом.