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В мире 10 минут назад

Эпидемия коронавируса: число жертв COVID-19 перевалило за 6,5 тысяч

Количество больных в мире увеличилось более чем на 15,8 тысяч, скончавшихся — на 709 человек

Эпидемия коронавируса: число жертв COVID-19 перевалило за 6,5 тысяч Эпидемия коронавируса: число жертв COVID-19 перевалило за 6,5 тысяч
Фото: Reuters

По состоянию на 06:00 16 марта, в мире насчитывалось 168 тысяч 768 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, количество жертв инфекции достигло 6 тысяч 510 человек, поправились более 76,8 тысяч человек.

Такие данные приводит гонконгская газета South China Morning Post, которая ведет подсчет количества всех случаев заражения коронавирусом, летальных исходов и числа выздоровевших по всему миру.

По данным издания, в сравнении с тем же временем воскресенья, количество больных в мире увеличилось более чем на 15,8 тысяч, скончавшихся — на 709 человек.

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Так, на территории материкового Китая за последние сутки зарегистрировано 14 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 16 новых заболевших, из них 12 — люди, прибывшие из-за рубежа. Эти цифры приводит Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

Общее число инициированных на материковой части китайской территории с декабря прошлого года составило 80,860 тысяч, по состоянию на утро понедельника, число больных в остальных странах мира превысило число больных в Китае, достигнув 87,9 тысяч.

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Количество летальных исходов в других странах мира также превысило число умерших в КНР на 84 случая.

В Италии за сутки зарегистрировано 368 жертв коронавируса. Всего в стране инфицировано 24,747 тысяч человек, что на 3,59 тысяч случаев превышает показатель 15 марта.

В Иране зафиксировано 13,938 тысяч случаев заболевания, (скончались 724), Южной Корее — 8,236 тысяч (75), Испании — 7,844 тысяч (288), Германии — 5,813 тысяч (13), Франции — 5,437 тысяч (127), США — 3,689 тысяч (68), Швейцарии — 2,2 тысяч (14), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) — 1,535 тысяч (31), Великобритании — 1,395 тысяч (35), Норвегии — 1,256 тысяч (3), Швеции — 1,032 тысяч (3).

В 129 странах и районах мира зафиксировано менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что на Буковине с 14 марта 2020 года ввели чрезвычайную ситуацию на всей территории Черновицкой области в целях борьбы с коронавирусом.

С 15 марта Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса. Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.

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