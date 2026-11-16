Министр озвучил стоимость и сроки строительства тоннеля под Днепром в Киеве

Строительство простейшего тоннеля без метрополитена под Днепром в Киеве может стоить 400-500 млн. долларов. Реализация проекта будет длиться около двух-трех лет.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник, передает УНИАН.

"Ориентировочная стоимость простейшего тоннеля без метрополитена – 400-500 млн долларов", - сказал он.

По его словам, сейчас продолжаются предварительные переговоры с Европейским инвестиционным банком по привлечению 100 млн долларов, которые позволили бы начать строительство тоннеля.

Калашник подчеркнул, что для реализации проекта могут использовать наработки предыдущих лет, однако существующие проекты нуждаются в актуализации.

"К нам обратилась компания-посредник с такой инициативой. Это непременно нужно делать. Если мы начнем сегодня, то года через три закончим, через три начнем - через шесть закончим. Сейчас все в процессе идеи, концепции и проектирования. Стоит начинать уже сейчас", - отметил министр.

Проложить туннель под Днепром

Народный депутат Александр Качура опубликовал официальное письмо от американской компании Robbins и американо-канадской компании ABROOK inc с предложением украинскому правительству по тоннелям под Днепром.

На проходку тоннеля длиной 500-3000 м озвучивались ориентировочные сроки проходческих работ от 3 до 12 месяцев с момента, когда все технические детали окончательно согласованы.

Ранее сообщалось, что американский консорциум предлагал украинскому правительству построить в Киеве тоннель под Днепром по механизму государственно-частного партнерства.

Проект предусматривал туннель от Галицкой площади через район бульвара Тараса Шевченко до станции метро "Бориспольская".

В то же время, перспективы реализации такого масштабного проекта вызывают сомнения у экспертов. В частности, специалист по транспортному планированию Дмитрий Беспалов считает, что в условиях войны и ограниченных бюджетных ресурсов Украины строительство тоннеля не является приоритетной задачей. По его мнению, тоннель под Днепром не приближает решение транспортной проблемы сообщения берегов Киева. На проектирование такого строительства понадобится не менее двух лет, а на строительство – не менее пяти.

В Киеве построят переправы через Днепр

Напомним, в Киеве планируют начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Киев планирует направить 1 млрд. грн. на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним. Места размещения переправ будет определять военное командование.

Альтернативные пути через реку Днепр в Киеве будут включать понтонные мосты и паромы, но будут иметь и ограничения на определенный вид транспорта, и на объемы пассажиропотока.