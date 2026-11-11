Американці пропонують збудувати тунель під Дніпром у Києві: деталі масштабного транспортного проєкту

Американський консорціум пропонував українському уряду побудувати в Києві тунель під Дніпром за механізмом державно-приватного партнерства.

Як пише Dilo, про це повідомляє УНІАН.

Будівництво проєкту на умовах державно-приватного партнерства

Як розповів ексзаступник головного архітектора столиці Віктор Глеба, йдеться про проєкт, який розробляли ще під час підготовки Генерального плану Києва у 2004-2008 роках. Він стверджує, що проєкт передбачав тунель від Галицької площі через район бульвару Тараса Шевченка до станції метро "Бориспільська".

За його словами, американський консорціум пропонує реалізувати будівництво проєкту на умовах державно-приватного партнерства. Зокрема, йдеться про концесію - механізм, за якого держава передає приватній компанії право на будівництво та подальшу експлуатацію об'єкта на визначених умовах. За запропонованою моделлю, приватна компанія мала б самостійно збудувати тунель, надалі експлуатувати та утримувати його, отримуючи доходи за користування протягом наступних 20 років.

"Тунель під Дніпром можна зробити. Тунельний щит є в американської компанії, яка прийшла до Калашника (міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України, - редакція) і сказала: "Ти міністр, ось проєкт. Лежить в архіві"", - сказав Глеба.

Сумніви експертів

Водночас перспективи реалізації такого масштабного проєкту викликають сумніви в експертів. Зокрема, фахівець з транспортного планування Дмитро Беспалов вважає, що в умовах війни та обмежених бюджетних ресурсів України будівництво тунелю не є пріоритетним завданням.

"Ми ледве закриваємо соціалку та зарплати військовим і будемо обговорювати, як в Києві будувати тунель за 1,5 мільярда євро. У нас основний донор - це європейці, вони дають гроші. Європейці на це гроші не дадуть. Люди, що їздять на велосипедах, не дадуть людям, що хочуть їздити на автомобілях під Дніпром 1,5 мільярда євро. Це абсолютно виключено", - вважає Беспалов.

На його думку, тунель під Дніпром не наближає розв'язання транспортної проблеми сполучення берегів Києва. На проєктування такого будівництва знадобиться щонайменше два роки, а на будівництво - щонайменше п’ять.

Спорудити тунель під річкою

До речі, тунелі під Дніпром у Києві вже намагалися будувати, ще у 1930-х. Напередодні Другої світової в столиці розгорнули "Будівництво №1", відоме як "сталінське метро". Планували прокласти два тунелі з Оболоні на сучасну Троєщину та з Жукового острова на Осокорки. Роботи так і не закінчили.

Загалом, спорудити тунель під річкою цілком реально. Усе впирається лише у складну гідрогеологію Києва та мільярдні бюджети.

У Києві побудують переправи через Дніпро

Нагадаємо, у Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

Але на думку експертів, тунель під Дніпром не наближає розв'язання транспортної проблеми сполучення берегів Києва. На проєктування такого будівництва знадобиться щонайменше два роки, а на будівництво - щонайменше п’ять.

Київ планує спрямувати 1 млрд грн на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них. Місця розміщення переправ визначатиме військове командування.

Альтернативні шляхи через річку Дніпро в Києві включатимуть понтонні мости та пороми, але вони матимуть і обмеження на певний вид транспорту, і на обсяги пасажиропотоку.