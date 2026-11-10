Київ може розділитися на два міста через удари по мостах: запасного плану поки що немає

Через можливі удари по мостах Київ ризикує опинитися розділеним на дві частини. Запасного плану на такий випадок наразі немає. Понтонні переправи зможуть забезпечити лише половину автомобільного трафіку.

Як пише Dilo, про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в інтервʼю "Телеграфу"

"Не хочеться вірити в такий сценарій. Все ж таки запаси стійкості мостів у нас ще є. Тут головне питання – організація роботи. Якщо роботи не буде (зі сторони Києва і його очільників і зі сторони міністерства), то, в принципі, Київ може розділитися на дві частини. Але це такий негативний сценарій, який я точно не хочу, щоб відбувся і був реалізований ворогом", - наголосив він.

Крейденко вважає, що для запобігання такому сценарію необхідно налагодити оперативне обстеження пошкоджених мостів, інформування мешканців та організацію альтернативного руху.

Як уникнути транспортного калапсу

За словами нардепа, альтернативні понтонні переправи можуть добудувати до лютого-березня, але повноцінно замінити мости вони не зможуть. На це виділено 2,2 млрд. грн.: 1,2 млрд виділить державний бюджет, ще 1 млрд — Київ.

Нові мости зможуть прийняти лише частину автомобільного трафіку. Наразі через столичні мости щодня проїжджає близько 600 тисяч автомобілів. Спочатку ставилося завдання забезпечити пропускну спроможність хоча б на рівні 50% цього потоку, проте Крейденко має сумніви, що дві переправи зможуть пропускати 300 тисяч машин на добу.

Також вже розпочато підготовчі роботи з будівництва під'їзних шляхів.

Нардеп зауважив, що також є великий ризик тривалої зупинки метро та транспортного колапсу, якщо російські удари продовжать пошкоджувати критичну інфраструктуру, а міська влада не підготує необхідні альтернативи.

Крейденко підкреслив, що додаткові автобуси та потяги Kyiv City Express не зможуть повноцінно замінити підземку, яка залишається головною транспортною артерією між лівим та правим берегами.

Раніше Крейденко заявляв, що у Києві побудують щонайменше два нові мобільні мости завдяки підтримці західних партнерів. Їх планується встановити протягом 3-4 місяців після підготовки під'їзних колій.

У Києві побудують переправи через Дніпро

Нагадаємо, у Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

Але на думку експертів, тунель під Дніпром не наближає розв'язання транспортної проблеми сполучення берегів Києва. На проєктування такого будівництва знадобиться щонайменше два роки, а на будівництво - щонайменше п’ять.

Київ планує спрямувати 1 млрд грн на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них. Місця розміщення переправ визначатиме військове командування.

Альтернативні шляхи через річку Дніпро в Києві включатимуть понтонні мости та пороми, але вони матимуть і обмеження на певний вид транспорту, і на обсяги пасажиропотоку.