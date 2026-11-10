Вступ України до платіжної зони євро: Рада ухвалила ключові законопроєкти

Верховна Рада зробила важливий крок до інтеграції України в Єдину зону платежів у євро (SEPA). Парламент ухвалив за основу законопроєкти № 14327-д та № 15503. Перекази в євро стануть швидшими та дешевшими, а вимоги до фінустанов — суворішими.

Як пише Dilo, про це стало відомо за підсумками голосування у парламенті.

Навіщо Україні потрібен вступ до SEPA

Вступ до SEPA дозволить здійснювати міжнародні платежі в євро за правилами Євросоюзу. Приєднання до єдиного європейського платіжного простору дозволить українським громадянам та бізнесу здійснювати транскордонні перекази в євро значно швидше, за єдиними прозорими правилами та без надмірних банківських комісій.

Крім того, євроінтеграційні норми передбачають суттєве посилення контролю за доброчесністю та прозорістю власників фінансових установ.

Що змінює базовий законопроєкт № 14327-д

За основу доопрацьованого законопроєкту № 14327-д проголосували 249 народних депутатів.

Документ встановлює нормативну базу для приєднання України до SEPA та регулює діяльність платіжного ринку. Головна мета - посилення прозорості ринку, контроль за власниками фінустанов, правила платіжних переказів.

Він спрямований на забезпечення максимальної прозорості фінансових потоків і посилення вимог до ділової репутації власників та керівників фінансових організацій.

Як законопроєкт № 15503 захистить ділову репутацію

Другий необхідний документ — законопроєкт № 15503 — підтримали 258 парламентарів. Це проєкт змін до Цивільного кодексу України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та критеріям Європейської платіжної ради.

Він розширює цивільно-правові гарантії для учасників ринку та запроваджує механізми захисту репутації у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, законодавча ініціатива передбачає право на відповідь та спростування недостовірної інформації у разі висунення безпідставних звинувачень щодо порушень у сфері фінмоніторингу.

Що таке SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) - це єдина зона платежів у євро, яка об’єднує 41 країну та забезпечує спрощені й стандартизовані безготівкові перекази у валюті EUR. У межах цієї системи міжнародні платежі здійснюються за принципом внутрішніх - швидко, з мінімальними комісіями та єдиними правилами.

SEPA охоплює всі країни Європейського Союзу, Велику Британію, держави Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію, Швейцарію), а також низку інших країн і територій, зокрема Андорру, Монако, Сан-Марино, Ватикан і країни-партнери.

Усі операції в межах системи проводяться виключно в євро з використанням міжнародного формату рахунків IBAN. Користувачам доступні різні види платежів: стандартні перекази, миттєві транзакції (SEPA Instant), а також пряме дебетування для регулярних списань.

Однією з ключових переваг SEPA є швидкість: більшість операцій виконуються протягом одного робочого дня, а миттєві перекази можуть надходити за лічені секунди. Водночас система забезпечує високий рівень безпеки та знижує витрати на транзакції.

Нагадаємо, у квітні парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт №14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).