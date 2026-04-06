Україна наближається до SEPA: профільний комітет схвалив законопроєкт

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт №14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Як пише Delo.ua, про це інформує перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Україна готується до SEPA

За його словами, рішення підтримали 13 членів комітету, одна особа утрималася, ще двоє проголосували проти.

Водночас Железняк розкритикував окремі положення документа, зокрема щодо посилення фінансового моніторингу. Він заявив, що без його реформування можуть виникнути проблеми, зокрема у частині створення реєстру рахунків і сейфів. Також, за його словами, із законопроєкту виключили норму про відкритий конкурс на посаду керівника органу фінмоніторингу.

Раніше представники Європейської комісії під час зустрічі з головою фінансового комітету Данилом Гетманцевим наголошували на необхідності гармонізації українського законодавства з нормами ЄС у сфері протидії відмиванню коштів. У Єврокомісії зазначають, що впровадження SEPA є важливим етапом євроінтеграції України та дозволить здешевити міжнародні платежі для бізнесу і громадян.

Раніше уряд схвалив пакет законопроєктів, необхідних для приєднання країни до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Що таке SEPA і як працює система євро-платежів

SEPA (Single Euro Payments Area) - це єдина зона платежів у євро, яка об’єднує 41 країну та забезпечує спрощені й стандартизовані безготівкові перекази у валюті EUR. У межах цієї системи міжнародні платежі здійснюються за принципом внутрішніх - швидко, з мінімальними комісіями та єдиними правилами.

SEPA охоплює всі країни Європейського Союзу, Велику Британію, держави Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію, Швейцарію), а також низку інших країн і територій, зокрема Андорру, Монако, Сан-Марино, Ватикан і країни-партнери.

Усі операції в межах системи проводяться виключно в євро з використанням міжнародного формату рахунків IBAN. Користувачам доступні різні види платежів: стандартні перекази, миттєві транзакції (SEPA Instant), а також пряме дебетування для регулярних списань.

Однією з ключових переваг SEPA є швидкість: більшість операцій виконуються протягом одного робочого дня, а миттєві перекази можуть надходити за лічені секунди. Водночас система забезпечує високий рівень безпеки та знижує витрати на транзакції.

SEPA широко використовується для міжнародних переказів, оплати товарів і послуг, отримання заробітної плати, а також роботи з європейськими фінансовими сервісами.