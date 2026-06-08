За $1,5 млн виставлено на продаж проєкт будівництва полігону побутових відходів на Київщині

ТОВ "Крамар ЕКО-Полігон" пропонує до продажу готовий проєкт будівництва комплексу поводження з побутовими відходами на ділянці близько 10 га в Бучанському районі Київської області. Вартість продажу об'єкта становить $1 500 000. Предметом угоди є повна передача покупцю корпоративних прав юридичної особи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

Проєкт передбачає створення інфраструктурного об’єкта для приймання, сортування, обробки, переробки та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ). До складу комплексу увійдуть:

полігон ТПВ;

сміттєсортувальний комплекс;

інфраструктура для вилучення та реалізації вторинної сировини;

система дегазації;

лінії виробництва RDF/SRF-палива;

обладнання для генерації електроенергії з полігонного газу.

Необхідність оновлення інфраструктури зумовлена тим, що 97% існуючих полігонів Київської області не відповідають екологічним вимогам. При цьому потенціал утворення побутових відходів у 12 громадах Бучанського району оцінюється на рівні 138,5 тис. тонн на рік. Основними джерелами ТПВ є Ірпінська, Бучанська та Вишнева громади. Додатково комерційні та промислові підприємства району формують близько 4,1 тис. тонн відходів на рік із високим вмістом паперу, картону та пластику.

комплекс ТПВ

Зазначається, що потенційними клієнтами є територіальні громади, оператори вивезення ТПВ, комунальні підприємства, комерційні перевізники, а також юридичні особи, що генерують відходи.

На поточному етапі за проєктом уже виконано:

оформлення земельної ділянки;

укладення договору оренди;

підготовку документації;

проведення геологічних та геодезичних досліджень;

отримання технічних умов і погоджень;

отримання дозволу на будівництво;

інтеграцію об'єкта до Регіонального плану управління відходами.

У вартість продажу входять зокрема такі активи:

договір оренди ділянки площею 8,5 га на 49 років;

право власності на ділянку площею 1,5 га;

готовий проєкт будівництва полігону ТПВ з усіма томами;

результати інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних досліджень;

технічні умови на підключення до високовольтної лінії 10 кВт;

погодження на будівництво ЛЕП;

безстроковий дозвіл на початок будівельних робіт тощо.

Реалізацію проєкту, від початку будівництва до введення в експлуатацію, готова взяти на себе команда "Крамар ЕКО", яка має понад 20 років досвіду в сфері управління відходами та налічує більше 150 співробітників. Модель доходів майбутнього комплексу поєднує: заробіток від приймання та захоронення ТПВ, продаж вторсировини та електроенергії. Проєкт розрахований на інфраструктурних інвесторів; операторів ринку відходів; екологічні компанії, енергетичні групи та девелоперів інфраструктури.

Про "Крамар ЕКО-Полігон"

ТОВ "Крамар ЕКО-Полігон" — це українське підприємство, основною діяльністю якого є збирання безпечних відходів. Компанія відома як ініціатор будівництва сучасного сміттєпереробного комплексу та полігону твердих побутових відходів (ТПВ) у Бучанському районі Київської області.

За даними YouControl, компанія зареєстрована у січні 2020 року. Розмір її статутного капіталу становить 900 тисяч гривень. Кінцевими бенефіціарними власниками зазначені Сергій Степанчук (49%) та Олег Костюшко (51%).

Нагадаємо, на Київщині за $650 тисяч виставлено на продаж логістично-складський комплекс.