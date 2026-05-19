На Київщині продається 14 га землі з лісом, озером та комунікаціями: яка ціна та призначення

У Київській області в Білоцерківському районі (село Фурси) продається земельна ділянка площею 14 га. Об'єкт розташований за 4 км від міста Біла Церква. Вартість ділянки становить $2 500 000, також можливе обговорення спільної участі в проєкті або комбінованого продажу квадратних метрів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Іnventure.

Майданчик підходить для реалізації житлового девелоперського проєкту, котеджного містечка, заміської резиденції клубного формату або змішаної житлово-рекреаційної забудови.

Територія розташована в лісовій зоні, ізольована від щільної забудови та має власне озеро площею близько 0,7 га з глибиною близько 7 метрів. Покупці житла в цій локації отримають доступ до міської інфраструктури, транспорту, шкіл, медичних установ та торговельних об'єктів Білої Церкви.

Концепція майбутнього котеджного містечка може передбачати малоповерхову забудову з приватними будинками, таунхаусами або дуплексами, внутрішньою дорожньою мережею, контрольно-пропускним пунктом, освітленням, дитячими та спортивними зонами, прогулянковими алеями та сервісними приміщеннями. Навколо озера можливе формування ландшафтного парку або набережної.

Інженерна та промислова інфраструктура ділянки містить такі елементи:

електричні потужності у вигляді двох трансформаторів по 400 кВт із кабелем на 1 МВт;

газопровід середнього тиску по межі території; дві напірні каналізаційні труби діаметром 110 мм;

артезіанську свердловину продуктивністю 5 кубічних метрів на годину;

капітальний склад площею 3 500 квадратних метрів;

бетонний завод;

відкритий склад для сипучих матеріалів та козловий кран;

новий асфальтований під’їзд до межі об'єкта.

Наявна інфраструктура дозволяє девелоперу використовувати склад та обладнання як будівельну базу для зберігання матеріалів, техніки чи організації підрядників, що знижує витрати на первинне облаштування.

