- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Киевской области продается 14 га земли с лесом, озером и коммуникациями: какая цена и назначение
В Киевской области в Белоцерковском районе (село Фурсы) продается земельный участок площадью 14 га. Объект расположен в 4 км от города Белая Церковь. Стоимость участка составляет $2 500 000, также возможно обсуждение совместного участия в проекте или комбинированной продажи квадратных метров.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.
Площадка подходит для реализации жилого девелоперского проекта, коттеджного городка, загородной резиденции клубного формата или смешанной жилищно-рекреационной застройки.
Территория расположена в лесной зоне, изолирована от плотной застройки и имеет собственное озеро площадью около 0,7 га с глубиной около 7 метров. Покупатели жилья в этой локации получат доступ к городской инфраструктуре, транспорту, школам, медицинским учреждениям и торговым объектам Белой Церкви.
Концепция будущего коттеджного городка может включать в себя малоэтажную застройку с частными домами, таунхаусами или дуплексами, внутренней дорожной сетью, контрольно-пропускным пунктом, освещением, детскими и спортивными зонами, прогулочными аллеями и сервисными помещениями. Вокруг озера возможно формирование ландшафтного парка или набережной.
Инженерная и промышленная инфраструктура участка содержит следующие элементы:
- электрические мощности в виде двух трансформаторов по 400 кВт с кабелем на 1 МВт;
- газопровод среднего давления по границе территории; две напорные канализационные трубы диаметром 110 мм;
- артезианскую скважину производительностью 5 кубических метров в час;
- капитальный склад площадью 3500 квадратных метров;
- бетонный завод;
- открытый склад для сыпучих материалов и козловой кран;
- новый асфальтированный подъезд к границе объекта.
Имеющаяся инфраструктура позволяет девелоперу использовать склад и оборудование как строительную базу для хранения материалов, техники или организации подрядчиков, что снижает затраты на первоначальное устройство.
Напомним, в городе Белая Церковь Киевской области предлагается к продаже готовый бизнес по обслуживанию таможенного оформления грузов, складской и логистической деятельности.