Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,09

EUR

51,41

+0,15

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,70

51,50

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киевской области продается 14 га земли с лесом, озером и коммуникациями: какая цена и назначение

земельный участок
В Киевской области продается земельный участок под коттеджный городок / Inventure

В Киевской области в Белоцерковском районе (село Фурсы) продается земельный участок площадью 14 га. Объект расположен в 4 км от города Белая Церковь. Стоимость участка составляет $2 500 000, также возможно обсуждение совместного участия в проекте или комбинированной продажи квадратных метров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Площадка подходит для реализации жилого девелоперского проекта, коттеджного городка, загородной резиденции клубного формата или смешанной жилищно-рекреационной застройки.

Территория расположена в лесной зоне, изолирована от плотной застройки и имеет собственное озеро площадью около 0,7 га с глубиной около 7 метров. Покупатели жилья в этой локации получат доступ к городской инфраструктуре, транспорту, школам, медицинским учреждениям и торговым объектам Белой Церкви.

Концепция будущего коттеджного городка может включать в себя малоэтажную застройку с частными домами, таунхаусами или дуплексами, внутренней дорожной сетью, контрольно-пропускным пунктом, освещением, детскими и спортивными зонами, прогулочными аллеями и сервисными помещениями. Вокруг озера возможно формирование ландшафтного парка или набережной.

Инженерная и промышленная инфраструктура участка содержит следующие элементы:

  • электрические мощности в виде двух трансформаторов по 400 кВт с кабелем на 1 МВт;
  • газопровод среднего давления по границе территории; две напорные канализационные трубы диаметром 110 мм;
  • артезианскую скважину производительностью 5 кубических метров в час;
  • капитальный склад площадью 3500 квадратных метров;
  • бетонный завод;
  • открытый склад для сыпучих материалов и козловой кран;
  • новый асфальтированный подъезд к границе объекта.

Имеющаяся инфраструктура позволяет девелоперу использовать склад и оборудование как строительную базу для хранения материалов, техники или организации подрядчиков, что снижает затраты на первоначальное устройство.

Напомним, в городе Белая Церковь Киевской области предлагается к продаже готовый бизнес по обслуживанию таможенного оформления грузов, складской и логистической деятельности.

Автор:
Татьяна Ковальчук