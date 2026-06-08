"Дія Wallet" успішно пройшла перевірку на сумісність із системами країн ЄС: чому це важливо

Україна робить наступний крок для інтеграції в єдиний цифровий простір Європейського Союзу. На міжнародному саміті Moldova Digital Summit 2026 команда розробників успішно протестувала роботу цифрового гаманця "Дія Wallet".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри

Головною метою цих випробувань було перевірити, як український додаток взаємодіє з державними системами інших країн. Успішне тестування дозволяє Україні впровадити оновлений європейський стандарт eIDAS 2.0. Це єдині правила, завдяки яким електронні документи та цифрові підписи в "Дії" будуть офіційно приймати та визнавати в усіх країнах ЄС.

Сама перевірка сумісності проходила в місті Кишиневі. Там зібралися представники 6 організацій із різних країн, серед яких Україна, Румунія, Молдова, Нідерланди, Франція та Хорватія.

Фахівці спільно досліджували, як цифрові гаманці різних держав працюють між собою. Така технічна діагностика потрібна для того, щоб налаштувати всі технологічні процеси перед офіційним стартом спільного Європейського цифрового гаманця ідентичності (EUDI Wallet). Результати тестів підтвердили, що "Дія Wallet" повністю відповідає технічним стандартам та вимогам європейського регламенту.

Також під час заходу була перевірена функція офлайн-шерингу документів, тобто передачі даних без використання інтернету. Фахівці "Дії" разом з експертами Академії електронного управління продемонстрували європейським колегам цей процес у реальних умовах. Вони показали, як додаток отримує, надійно зберігає та передає документи згідно з правилами Євросоюзу.



"Такі тестування дозволяють перевірити наші рішення на практиці й працювати на одному рівні з країнами ЄС. Україна рухається в одному темпі з європейськими партнерами і готова до інтеграції", – зазначив експерт Академії електронного управління Олег Бурба.

Що таке електронний гаманець?

Електронний гаманець — це цифровий платіжний інструмент, який дозволяє зберігати гроші, оплачувати покупки в інтернеті та офлайн без використання готівки чи банківської картки.

Гаманець працює через мобільний додаток і може бути прив’язаний до банківського рахунку або платіжної картки. Електронні гаманці забезпечують високий рівень безпеки, оскільки всі операції шифруються, а доступ можливий лише після авторизації (ПІН-код, Face ID або відбиток пальця).

Нагадаємо, ще два роки тому Європарламент проголосував за створення європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Україна приєдналась до цього проєкту.