Українці зможуть використовувати "Дію" в якості цифрового гаманця в ЄС

Європарламент проголосував за створення європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Україна приєдналась до цього проєкту. Після запровадження цифрового гаманця українці зможуть використовувати застосунок "Дія" в Європі, а європейці – свої цифрові гаманці в Україні.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У ЄС проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Держави-учасники консорціуму POTENTIAL повинні представити свої національні гаманці ЄС протягом двох років, а тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року", - зауважив Федоров.

За його словами, Україна — єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС.

Також команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію із застосунком "Дія".

"Дія" — претендент для реалізації проєкту, оскільки застосунок виконує більшість функцій, передбачених гаманцем EUDI. Високу якість застосунку відзначили європейські експерти. Офіційно "Дію" запросили до розробки EU Digital Wallet у грудні-2023.

"Український цифровий гаманець — це "Дія". Після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати там "Дію", а європейці — свої цифрові гаманці в Україні", - зауважив Федоров.

Він пояснив, що із цифровим гаманцем можна буде онлайн зручно й безпечно відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти.

"Єврокомісія до кінця першого кварталу цього року має опублікувати уніфіковані вимоги для гаманців EUDI. "Дія" реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії. Наступне завдання — досягти визнання в ЄС", - підкреслив Федоров.

Раніше Кабінет міністрів підтримав постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації і впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри.

Застосунок "Дія" стане open-source продуктом

Уряд схвалив постанову, яка дозволяє відкрити код "Дії" – тепер будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити документацію і почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку.

Крім того, Естонія готується до запуску власного застосунку mRiik на базі української "Дії", однак поки стикнулася з деякими труднощами.

У 2023 році стало відомо, що команда Мінцифри веде переговори щодо експорту застосунку "Дія" з 10 країнами, зокрема, із Замбією та Колумбією.