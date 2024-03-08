У "Дії" стартувало бета-тестування освітніх документів

У застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування освітніх документів. Тепер тут відображатимуться документи про вищу освіту та шкільні атестати.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У "Дії" стартувала бета освітніх документів. Підтягнулись усі доки, але без сертифіката Кенгуру", - написав він.

Зазначається, що наразі всі можуть скористатися можливістю випробувати новий сервіс одним із першим і долучитися до бета-тестування нової послуги.

"Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у "Дії"", - писав голова Мінцифри раніше.

Хто може долучитися до бета-тесту?

громадянин України віком від 14 років

необхідно мати верифікований податковий номер

Реєстрація на бета-тест за посиланням.

Додамо, що у "Дії" запустили ще одну нову послугу - для чиновників, які щорічно подають електронні декларації. Відтепер декларанти можуть сформувати довідку "Дані для декларації" за 2023 рік з даними не лише стосовно себе, а й стосовно членів сім’ї.

Також раніше повідомлялося, що у мобільному застосунку "Дія" невдовзі запустять послугу, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн, використовуючи відеозв'язок.

Разом з тим, в "Дії" вже працює послуга, яка дозволяє подати заяву про шлюб. Одружитися в Україні також можна дистанційно. За час повномасштабного вторгнення РФ станом на початок літа 2023 року було зареєстровано 3 328 дистанційних шлюбів.