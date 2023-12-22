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Зміни до ФОП за кілька секунд: в "Дії" запустили нову послугу
У застосунку “Дія” запустили автоматичну послугу зі зміни інформації про ФОП у податковому та єдиному державному реєстрі.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зазначається, що у разі зміни прізвища, місцезнаходження, номеру телефону або виду діяльності, внести зміни до ФОП можна за 2 кроки.
"Автоматизували послугу, тепер змінити дані про ФОП можна без участі державного реєстратора. Жодного людського фактору, очікування та непередбачених відмов", - повідомили в Мінцифрі.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Там додали, що опрацювання заяви займає 3 секунди замість доби та відбувається автоматично.
"Тепер не доведеться вказувати податкові дані, Дія це зробить самостійно на основі інформації з реєстрів", - зауважили в Мінцифрі.
Які зміни можна внести:
- ПІБ
- місцезнаходження бізнесу
- КВЕДів (видів економічної діяльності)
- контактної інформації
"Кілька кліків — і актуальна інформація про ваш бізнес вже в податковій та єдиному державному реєстрі", - підкреслили в Мінцифрі.
У відомстві повідомили, що вже близько 1500 українців скористалися новою послугою та внесли зміни до ФОП.
Нагадаємо, в застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування послуги "е-Підприємець", яка об'єднує вісім найважливіших послуг для бізнесу в одній онлайн-заяві.