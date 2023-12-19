У "Дії" можна буде купити або продати авто та обміняти сертифікат на житло: які нові послуги запустили

Сьогодні опівночі в застосунку "Дія" запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу авто: за 15 хвилин можна буде купити чи продати автомобіль через смартфон і отримати новий техпаспорт і номери поштою. Також запускають ще одну нову послугу – обмін сертифіката в "Дії" на житло.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час Diia Summit.

«Дія – це інструмент, який допомагає людині поставити державу собі в підпорядкування. Конкретному громадянину. Мінус чиновники. Мінус бюрократія. Мінус будь-який дискомфорт. Плюс користь – дуже конкретна користь для людини", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що зараз "Дія" – це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів.

"І хоч комусь може здаватися, що «послуги в Дії» звучить трохи буденно – через чотири роки роботи сервісу, – але те, що ми в Україні все це робимо, робимо навіть зараз, у час такої війни, говорить усьому світу про нас абсолютно чітко: ми можемо значно більше, ніж багато інших у світі. Більше, ніж від нас очікують. Ми – українці. Коли ми впевнені в собі, коли ми працюємо заради своїх суспільних інтересів, заради своєї держави, ми досягаємо результату, який дає приклад іншим у світі", - підкреслив президент.

Він також анонсував нові послуги у додатку.

"Послуга, яку ми нині запускаємо, – обмін сертифіката в Дії на житло. Тепер це працюватиме онлайн. Цей тиждень – стартовий. І далі послуга масштабуватиметься", - повідомив Зеленський.

Також сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу машин у Дії. Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон і отримати новий техпаспорт і номери поштою.

Які послуги презентували на Diia Summit

Як повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації, під час Diia Summit презентували оновлений дизайн застосунку "Дія" та нові сервіси, які так давно очікували українці.

Які сервіси зʼявилися в Дії?

Автоматизована послуга внесення змін про ФОП - за кілька хвилин без участі реєстратора.

Перереєстрація авто - купівля-продаж автомобіля в Дії: швидко, без зайвих папірців та посередників.

е-Підприємець - 8 послуг для бізнесу за 1 онлайн-заявою.

Послуги для моряків: документи без даремних поїздок та годин витраченого часу.

Новий дизайн застосунку- інклюзивний, зрозумілий та сучасний.

"Ці сервіси покажуть зовсім новий підхід до державних послуг, у якому немає місця корупції та бюрократії", - зауважують в Мінцифрі.

е-Підприємець: що це

Кабінет міністрів України 7 листопада вирішив перевести експериментальний проєкт "е-Підприємець" на постійну основу. Він передбачає, що за допомогою кількох кліків на порталі "Дія" можна буде отримати 12 послуг:

держреєстрація фізособи-підприємця;

держреєстрація змін до відомостей про ФОП у реєстрі;

подання повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка;

реєстрація платником єдиного податку;

реєстрація платником податку на додану вартість;

реєстрація реєстратора розрахункових операцій та програмного РРО, а також пошук фіскального чека;

реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з пожежної безпеки;

подання інформації про попит на робочу силу, тобто вакансії;

держреєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

видача дозволу на роботи підвищеної небезпеки та початок експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;

відкриття банківського рахунка.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, це має прибрати бюрократію, заощадити час людей, які хочуть розпочати власну справу, та оптимізувати процес надання публічних послуг.