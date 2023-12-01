Українські держслужбовці отримають власний сервіс у "Дії": Кабмін підтримав ідею

Кабінет міністрів України підтримав запуск "Дії" для держслужбовців – сервісу "Дія.Офіс". Про це 1 грудня повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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Там розповіли, що це буде унікальне середовище для працівників органів виконавчої влади та Секретаріату Кабміну. На першому етапі у "Дія.Офіс" впровадять:

електронне посвідчення держслужбовця;

опитування;

сервіси, які підвищать ефективність комунікації;

авторизацію на корпоративних ресурсах за допомогою "Дія.Підпису" (це підвищить безпеку доступу до важливих документів чи файлів);

перегляд інформації про структуру держорганів та відповідальних за напрямки.

У подальшому планується запустити функціонал для громадян, щоб можна було подивитися успіхи держслужбовців та запропонувати зміни, які покращать їхню роботу.

Як очікується, "Дія.Офіс" допоможе цифровізувати роботу держслужбовців та зробити її більш прозорою.

"Дія.Офіс": особливості сервісу

Про тестування бета-версії "Дія.Офіс" у вересні розповідав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тоді він повідомив, що це буде окремий сервіс для держслужбовців у "Дії".

"Система розуміє, що ви держслужбовець. У вас зʼявляється окремий профіль у "Дії", специфічні послуги та можливості", – вказував чиновник.

За словами Федорова, посадовці зможуть провести опитування чи пропонувати певні ідеї в межах свого міністерства онлайн. Сервіс інтегрують із Google Workspace, що дозволить, наприклад, спростити призначення зустрічей.

Крім цифровізації роботи міністерств, "Дія.Офіс" має додати елементи гейміфікації для чиновників. Держслужбовці зможуть оцінити досягнення своїх колег, вручити заохочувальну нагороду на платформі, відслідковувати прогрес цілей інших відділів.

Спочатку "Дія.Офіс" впровадять для Мінцифри. Федоров говорив, що до проєкту точно приєднається Мінінфраструктури, й можливо – МОЗ та Мінекономіки.