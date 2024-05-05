Zakaz.ua запустив доставку з "Таврії В" у Івано-Франківську

Користувачі сервісу доставки продуктів Zakaz.ua у Івано-Франківську мають можливість закуповуватися онлайн у ще одній мережі супермаркетів – "Таврії В". Мешканці міста можуть обирати усе необхідне з широкого асортименту магазину: онлайн-вітрина налічує понад 9,5 тис. одиниць товарів.

Про це повідомила пресслужба Zakaz.ua.

Зазначається, що покупці мають можливість придбати свіжі сезонні фрукти та овочі, кулінарію, продукти здорового харчування, заморожену продукцію, дитяче харчування, а також різноманітну побутову хімію, косметику, товари для домашніх тварин та багато іншого. Також є розділ з акційними пропозиціями, який дозволяє заощаджувати клієнтам свої кошти.

Повідомляється, що сервіс доставки продуктів Zakaz.ua працює в Івано-Франківську на базі магазину, який знаходиться на вулиці Княгинин, 44. Саме цей магазин став одним з перших супермаркетів мережі "Таврія В" на Прикарпатті, який урочисто був відкритий рік тому.

Мінімальна вартість доставки становить 79 грн та здійснюється у всі райони міста. Також, з наступного тижня з'явиться можливість самовивозу з магазину, яка дозволятиме оплачувати тільки вартість роботи комплектувальника — 24 грн.

Щоб оформити замовлення з супермаркету, необхідно зайти на сайт tavriav.zakaz.ua або відкрити мобільний додаток Zakaz.ua, вибрати місто, потрібну адресу, наповнити кошик товарами, відзначити спосіб оплати та зручний час для доставки. Після підтвердження замовлення професійний комплектувальник відбирає найсвіжіші товари з полиць гастромаркету згідно зі списком. Всі позиції збираються зі збереженням товарного сусідства і правильного температурного режиму. У випадку відсутності товару зі списку замовлення, з покупцем зв'яжуться та запропонують замінити його на аналогічний в тій самій ціновій категорії.

Далі замовлення потрапляє до кур'єра, який швидко та вчасно доправляє товари покупцеві. Кур’єри здійснюють доставку в Івано-Франківську та його передмістях з 10:00 до 22:00 в рамках 2-годинних слотів.

Нагадаємо, у мешканців Києва зʼявилась можливість замовляти продукти на платформі сервісу доставки Zakaz.ua з чергового супермаркету. Новим ритейлером на платформі став віртуальний онлайн-супермаркет "За Раз".

ДОВІДКА:

Zakaz.ua — український сервіс доставки продуктів, що входить до міжнародної групи компаній Zakaz Global. Замовлення здійснюється на сайті та в додатку Zakaz.ua на iOS та Android. Сервіс працює на ринку України з 2010 року й надає послуги замовлення та доставки продуктів харчування з популярних продуктових мереж роздрібної торгівлі: METRO, Аuchan, МегаМаркет, ЕКО маркет, Таврія В, VARUS, UltraMarket, Восторг, КОСМОС, супермаркет "Харків", WINETIME та За Раз. Власна IT-платформа дозволяє приймати, обробляти і доставляти замовлення максимально оперативно. На сьогодні кур’єрська адресна доставка доступна у 13-ти великих містах України (Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одеса, Вінниця, Львів, Житомир, Полтава, Рівне, Івано-Франківськ, Чернівці, Кривий Ріг), а також у Молдові (Кишинів, Бєльці). Зокрема, компанія здійснює доставку товарів по всій країні (за виключенням тимчасово окупованих територій) через поштові відділення та кур’єрів партнера — логістичної компанії Нова Пошта.

"Таврія В" — одна з найбільших мультиформатних компаній України. Заснована у 1992 році в Одесі. Керує торговими об’єктами в 6 регіонах України. Таврія-В представлена у Києві, Миколаєві, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Одесі та Одеській області. У компанії працює більш ніж 5 тисяч осіб. Оборот компанії складає 120 млрд 125 тис. грн на рік.